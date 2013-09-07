Сверстать одностраничный сайт

$50
HTML-версткаЗакрыт26 заявок326 просмотров
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Нужно сверстать 5 одностраничных сайтов (landing) по разным тематикам, уже с готового ТЗ

10 лет назад
asteks
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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