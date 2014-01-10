Верстка лэндинг-страниц

Привет! Бирём последнюю версию wordpress, и по шаблону дизайнера делаем свой шаблон. Но такой, который подходит под обновления и плагины. Все стили для всех элементов нужны в 99lime.com, дизайнер тоже будет уведомлён что рисует под wordpress ...
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Приветствую!
Есть поток продающих страниц(лэндинги), требуется верстальщик с минимальный знанием jQuery. Нужна оперативная верстка, нахождение на связи по скайпу, кроссбраузерность ie8+, семантичная верстка.
Стабильный поток проектов и оперативная оплата гарантируется.
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