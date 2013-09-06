Скопировать информацию с сайта на сайт под WP

Требуется скопировать информацию с сайта. Информация нужна в том виде, как на исходнике, только оптимизированная под Wordpress с темой Twenty Twelve. В тему на сайт вставлю сам.

Информацию брать отсюда: http://osmo.ru/kraski_na_osnove_masel.html

Нужны квадраты с подразделами и информация о продуктах.

Пожалуйста, перед предложением работы, ознакомьтесь с информацией, которую нужно перенести. По сто раз одно и тоже объяснять не буду. Требуется человек, который действительно прочитает задачу и сможет ее выполнить!