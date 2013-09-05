Доделать шаблон.

$50
HTML-версткаЗакрыт13 заявок222 просмотра
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Есть паблик шаблон необходимо изменить стили, сделать меню изменить шапку

10 лет назад
Sheukrop
Сергей 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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