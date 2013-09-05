Нужно добавить настройки в тему WordPress

http://tinyurl.com/m6e52pe — сверстать страницы, анимировать переходы по заданному алгоритму. Поддержка IE7+. Требуется чистая, кроссбраузерная верстка, «резина».
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить с помощью плагина Option Tree две группы настроек в тему Wordpress:
1) Выбор цветов/цветовой схемы для элементов.
2) Выбор шрифта для заголовков, текста, меню (20 из набора Google fonts + еще один).
Плагин установлен и сконфигурирован + там уже есть несколько других настроек. В задаче есть нюансы, смотреть в ТЗ (!).
Оплата - $30. Срок - 1 день (строго, никаких задержек!).
Способ оплаты: поэтапный либо по факту, через webmoney или yandex.деньги. без предоплат.
Откликайтесь, только если вы уже делали подобное для сайтов Wordpress. Рассмотрим только опытных исполнителей.
Связывайтесь со мной по скайпу либо email ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ТЗ!
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