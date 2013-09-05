Нужно добавить настройки в тему WordPress

$30
HTML-версткаЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно добавить с помощью плагина Option Tree две группы настроек в тему Wordpress:

1) Выбор цветов/цветовой схемы для элементов.

2) Выбор шрифта для заголовков, текста, меню (20 из набора Google fonts + еще один).

Плагин установлен и сконфигурирован + там уже есть несколько других настроек. В задаче есть нюансы, смотреть в ТЗ (!).

Оплата - $30. Срок - 1 день (строго, никаких задержек!).

Способ оплаты: поэтапный либо по факту, через webmoney или yandex.деньги. без предоплат.

Откликайтесь, только если вы уже делали подобное для сайтов Wordpress. Рассмотрим только опытных исполнителей.

Связывайтесь со мной по скайпу либо email ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ТЗ!

WordPress
10 лет назад
Climbober
Ирина 
35 летБеларусь
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстальщик на постоянную работу

    $100

    В веб-студию требуется верстальщик. Требования к верстке прилагаю. Портфолио можно посмотреть здесь www.mlstudia.ru. В месяц 3-6 проектов. Оплата 100$ главная и 2-3 внутренние. За больший объем доплата. Срок - 3 дня. К верстке html должны прилагаться ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать выкатывающееся меню

    $10

    Добрый день. Нужно доработать выпадающее меню. Сайт http://gnevnaroda.org/ При нажатии на кнопку поиска (лупа в шапке), выкатывается блок с меню. При наведении на кнопку темы (политика, жкх и т.д.), справа должны появляться последние три статьи по данной ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстальщик в команду

    Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Компания разрабатывает собственную информационную систему для общепита. Задачи - от поиска и решения проблем верстки, до разработки (верстка) новых интерфейсов и прототипов. Оплата регулярно на банковскую карту. ЗП от 15 тр. ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка, установка на OpenCart дизайна.

    $250

    Задача: сверстать/установить на OpenCart дизайн из PSD. А также выполнить настройку CMS согласно ТЗ: каталог товара, карточку товара, выпадающее меню, слайдер баннеров, слайдер моделей+выпадающее меню, новости, карточку новости и прочее согласно ТЗ. Требования: Кроссбраузерность, валидность, h1-h3 заголовки. Идентично макету. ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка: html 5, css3, jquery

    Необходимо только сверстать эти макеты, никакого программирования не нужно, по срокам, завтра в обед нужно сдать.. До 15:00 (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari) макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет! ...

    HTMLCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести до ума сайт на Wordpress

    $50

    Нужно обновить версию движка, оптимизировать запросы к БД, перенести сайт на другой хостинг, и еще много чего доделать по мелочи. Подробности в ТЗ выбранному исполнителю. Сайт на украинском языке, кроме этого есть определенная специфика, поэтому ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад