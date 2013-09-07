Верстка: html 5, css3, jquery

Здравствуйте! Нужен хороший верстальщик! Необходимо сделать адаптированную верстку на сайте. Далее, работы по верстке много! Пишите!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо только сверстать эти макеты, никакого программирования не нужно, по срокам, завтра в обед нужно сдать.. До 15:00
(html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari)
макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет!
Верстка легкая!
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