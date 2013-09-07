Верстка: html 5, css3, jquery

HTML-версткаЗавершен6 заявок155 просмотров
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Необходимо только сверстать эти макеты, никакого программирования не нужно, по срокам, завтра в обед нужно сдать.. До 15:00

(html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari)

макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет!

Верстка легкая!

HTMLCSSjQuery
10 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BodakYura
Юрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Юрий отлично справился с задачей, ответственный исполнитель... Изначально были поставлены временные сроки - Юра не подвел ни на минуту!
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