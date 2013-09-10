Наполнение сайта + редактирование (создание)

HTML-версткаЗавершен5 заявок196 просмотров
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движок Joomla, требуется професионал по наполнению сайта информацией сайт размещен на хостинге http://www.timeweb.ru/ установлен шаблон все остальное за вами вся информация в процесе работы

10 лет назад
Igorek001
Игорь 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
srazuweb
Евгения 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$65
2 дня
Приятно было поработать, простите за мою тупость! Рекомендую Всем, работает быстро четко.
Спасибо за работу! Никаких претензий, все гладко, с оплатой нет проблем!
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