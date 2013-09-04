Верстка одностраничников в html

Требуется перенести 45 текстов с Word в html - сделать всего 45 одностраничников (может чуть меньше, это с запасом) по 3-м разным товарам. Будет проводиться сплит-тестирование для выявления конверсии текстов.

Шаблон страницы http://tvoi-den.com/blogs/test-template/. Никаких наворотов - разделенные абазацы, простой текст, красные заголовки, где-то списки, где-то отзывы, пару картинок и кнопки заказать, стили везде одинаковые (но под каждый одностраничник свою папку, к одной все привязывать не надо - чтобы я мог и локально без хостинга посмотреть). Поле для текста в шаблоне можно расширить.

Т.е. все страницы однообразные, практически никакого дизайна. Никакого креатива, чисто техническая работа.

Контент весь у меня.

Нужна скорость. Сделать все нужно за 1 день.

Оплата через WebMoney.

Если заинтересовала работа, указывайте, пожалуйста, срок и стоимость работы.

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