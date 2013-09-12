Сверстать HTML-страницу на основе PSD

Нужно натянуть html верстку на CMS. Мои предпочтения к Eleanor, HostCMS, WP, может Вы что-то еще сможете предложить, рассмотрю все варианты, но только не Joomla! Вот примерное задание: http://demo.yoobe.ru/magicapple/ Предлагайте цену и сроки, выберу самое оптимальное.