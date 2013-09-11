Верстка дизайна сайта + установка на CMS

Здравствуйте.

Нужно сверстать и установить на действующий сайт новый дизайн.

CMS собственная, но с шаблоном разобраться не трудно, лежит в отдельной папке template.

Картинки в шапке нужно показывать через какой-то слайдер (NivoSlider к Jquery например) на ваше усмотрение. Список картинок фиксированный (8 штук), при клике переход в раздел каталога.