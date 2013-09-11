Верстка дизайна сайта + установка на CMS

Всем привет! Задача такова: есть готовый СВЕРСТАННЫЙ шаблон для сайта. Нужно заполнить его информацией, переименовать кнопки меню, возможно добавить какие-то изображения и т.п. Сайт в несколько однотипных страниц. Вся информация для наполнения имеется. От исполнителя требуется ...
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Здравствуйте.
Нужно сверстать и установить на действующий сайт новый дизайн.
CMS собственная, но с шаблоном разобраться не трудно, лежит в отдельной папке template.
Картинки в шапке нужно показывать через какой-то слайдер (NivoSlider к Jquery например) на ваше усмотрение. Список картинок фиксированный (8 штук), при клике переход в раздел каталога.
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