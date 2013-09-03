Требуется верстка, а также натяжка на WordPress

HTML-версткаЗакрыт12 заявок154 просмотра
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Верстка валидная, кросбраузерная.

WordPress версии 3.6

ТЗ высылаю исполнителю!

WordPress
10 лет назад
wwwseo
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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