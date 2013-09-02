Сверстать страницы на Zurb Foundation 4

Требуется специалист имеющий опыт работы по верстке и программированию сайта на платформе Битрикс. Интернет магазин. Сайт создается на платформе Bitrix. Работа поэтапная. Сайт размещается на новом домене rosizolit.com. Завершены работы на 90% по дизайну. Создана, ...
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Нужно сверстать сайт на Zurb Foundation 4
5 страниц.
Качественно, семантично, без лишних дивов, кроссбраузерно.
Сложность верстки - обычная, без спец. javascript, с подменю
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