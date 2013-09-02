Нужно сверстать 1 страницу

HTML-версткаЗакрыт13 заявок309 просмотров
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Есть хороший макет, который не имеет много графики, его нужно сверстать за парочку дней, мне не очень спешно, но хотелось бы быстрей его иметь уже на руках. Прошу писать сразу в skype мне!

10 лет назад
cht251
50 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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