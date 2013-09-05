Вёрстка сайта

$1000
HTML-версткаЗавершен1 заявка133 просмотра
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Необходимо сделать качественную кроссбраузерную верстку макетов (около 30 стр.) Требуется исполнитель с большим опытом работы, профессиональными знаниями в этой области и солидным послужным списком. Макеты предоставлю при личной переписке.

Верстка сайта
10 лет назад
GarikXP
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
10 лет назад
$650
14 дней
Александр - не просто специалист своего дела, который знает все тонкости вёрстки, но и ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, а такие люди сегодня большая редкость. Если он взялся за проект, то всегда доведёт начатую работу до конца. Всегда прислушивается к пожеланию клиента и идет ему на встречу в решении возникающих проблем в процессе сотрудничества. В этом плане можно позавидовать его терпению и выдержке. За что отдельное спасибо. Что касается качества выполненной работы - оно на недосягаемой для многих верстальщиков высоте. Все было сделано просто безупречно - найдены были инновационные решения, а также использованы современные технологии в вёрстке.
Игорь - один из лучших заказчиков с кем работал. Отличное сотрудничество, спасибо!
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