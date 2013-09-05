Вёрстка сайта

Александр - не просто специалист своего дела, который знает все тонкости вёрстки, но и ОЧЕНЬ ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, а такие люди сегодня большая редкость. Если он взялся за проект, то всегда доведёт начатую работу до конца. Всегда прислушивается к пожеланию клиента и идет ему на встречу в решении возникающих проблем в процессе сотрудничества. В этом плане можно позавидовать его терпению и выдержке. За что отдельное спасибо. Что касается качества выполненной работы - оно на недосягаемой для многих верстальщиков высоте. Все было сделано просто безупречно - найдены были инновационные решения, а также использованы современные технологии в вёрстке.