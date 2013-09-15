Верстка OpenCart

$100
HTML-версткаЗавершен4 заявки200 просмотров
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Из двух psd файлов (главная и категории отличаются лишь надписью в заголовке) необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок Opencart.

Псдешки в приложении

OpenCart
10 лет назад
G0r0v
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Aror
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$65
4 дня
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Работа выполнена
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