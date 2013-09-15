Верстка OpenCart

Здравствуйте, уважаемые верстальщики! Нужна консультация по адаптивной верстке для вордпресса, а затем возможно сотрудничество в рамках этой самой адаптивной верстки. Желателен исполнитель, который может показать примеры своих работ именно для вордпресса, или же выполнял адаптивную верстку ...