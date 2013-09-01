Верстальщик HTML, CSS.

Нужно сделать ресайзер, любыми средствами для заглавной картинки поста в wordpress. Более подробно опишу задачу в cкайпе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Оклад 10 000 рублей в месяц. Оплата 1 раз в неделю на банковскую карту или электронные деньги (WMR, ЯД). Время работы понедельник-пятница с 10.00-19.00 по МСК.
Обязательно:
знание HTML и CSS;
доступность в рабочее время по электронным каналам связи: e-mail и skype;
ответственное отношение к работе, профессионализм, умение находить выход в трудных ситуациях, инициатива.
Обязанности:
внутренняя оптимизация сайтов нашей компании (работа с кодом, наполнение сайта статьями, устранение ошибок, написание ТЗ на статьи и т.д);
курировать написание статей (копирайтерами), уметь отличать хороший текст от плохого, понимать специфику написания продающих статей и т.д;
вносить правки в статьи, умение редактировать текст, если нужно уметь написать качественный текст;
общаться с тех. поддержкой (хостинг, CMS и т.д.);
что-то ещё, кроме основной работы.
Заинтересовало, есть вопросы? Пишите в проекте, от Вас skype обязательно (для согласования деталей).
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