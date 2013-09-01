Верстальщик HTML, CSS.

Доброго времени суток.

Оклад 10 000 рублей в месяц. Оплата 1 раз в неделю на банковскую карту или электронные деньги (WMR, ЯД). Время работы понедельник-пятница с 10.00-19.00 по МСК.

Обязательно:

знание HTML и CSS;

доступность в рабочее время по электронным каналам связи: e-mail и skype;

ответственное отношение к работе, профессионализм, умение находить выход в трудных ситуациях, инициатива.

Обязанности:

внутренняя оптимизация сайтов нашей компании (работа с кодом, наполнение сайта статьями, устранение ошибок, написание ТЗ на статьи и т.д);

курировать написание статей (копирайтерами), уметь отличать хороший текст от плохого, понимать специфику написания продающих статей и т.д;

вносить правки в статьи, умение редактировать текст, если нужно уметь написать качественный текст;

общаться с тех. поддержкой (хостинг, CMS и т.д.);

что-то ещё, кроме основной работы.

Заинтересовало, есть вопросы? Пишите в проекте, от Вас skype обязательно (для согласования деталей).