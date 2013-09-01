Ресайзер для заглавной картинки поста в wordpress

то что сделано www.mirica.ru исходник получил Надо отрисовать и установить верхнее выпадающее меню, настроить формы отправки заявок, настроить левое меню, На странице компаниям установить другой слайдер и другие кнопки. калькулятор ОСАГО его надо будет стилизировать ...