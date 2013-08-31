Верстка 2-х страниц

$20
HTML-версткаЗавершен11 заявок203 просмотра
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2) Все блоки с текстом тянутся вниз при добавлении текста или картинок

3) Сделать слайдер (4 шт) (например: удаляем слайдер, на его место спокойно становится текст)

4) Прописать в стилях

-,
    ,
      , чтобы каждый подобный тег можно было редактировать отдельно

      5) Сделать иконку сайта

      6) На внутренней 4 фотки с подписями - сделать чтобы можно было вниз добавлять еще фотки

10 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KUDYA_TEMA
Артём 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Второй раз работаем - все ок!
Работаем 2-ой раз, сотрудничеством доволен!
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