Верстка 2-х страниц

Добрый день! На сайте http://multikiru-online.org/ под строкой поиска идут последние добавленные на сайт мультфильмы. Необходимо сделать возможность вставить туда горизонтальные тизеры, размером до 200х200. На данный момент этот фрагмент никак не прописан в доступных участках кода.. либо я ...