Верстка главной страницы сайта

Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку. Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, ...