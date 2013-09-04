Подстроить сайт под safari на планшетах apple

$10
HTML-версткаЗавершен3 заявки130 просмотров
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Сайт: http://test2.esiu.ru/1lizing/index.php

1. Вид в горизонтальном положении- под основным меню на длинной горизонтальной полосе видны остатки бывших кнопок (скорее всего этого косяка нет,просто захешировалась страница) http://clip2net.com/clip/m73366/1377939494-clip-367kb.jpg

2. Вид в вертикальном положении- не подстраивается под размеры окна- правое меню с курсами не вмещается http://clip2net.com/clip/m73366/1377939541-clip-202kb.jpg

10 лет назад
esiu
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
BodakYura
Юрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Юрий быстро и качественно настроил сайт нашего клиента под ipad на safari Спасибо
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