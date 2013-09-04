Подстроить сайт под safari на планшетах apple

Необходимо сделать качественную верстку сайта. Кроссбраузерность, валидность, хорошую структурированность, минимальный вес, учет правил SEO, при необходимости реализация java-скриптов. Приаттачил: 1) design-1.png - главная страница 2) design-2.png - пример внутренней страницы. всего 8 разных подстаниц 3) design-3.png - эта часть ...
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Сайт: http://test2.esiu.ru/1lizing/index.php
1. Вид в горизонтальном положении- под основным меню на длинной горизонтальной полосе видны остатки бывших кнопок (скорее всего этого косяка нет,просто захешировалась страница) http://clip2net.com/clip/m73366/1377939494-clip-367kb.jpg
2. Вид в вертикальном положении- не подстраивается под размеры окна- правое меню с курсами не вмещается http://clip2net.com/clip/m73366/1377939541-clip-202kb.jpg
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