Сайт: http://test2.esiu.ru/1lizing/index.php 1. Вид в горизонтальном положении- под основным меню на длинной горизонтальной полосе видны остатки бывших кнопок (скорее всего этого косяка нет,просто захешировалась страница) http://clip2net.com/clip/m73366/1377939494-clip-367kb.jpg 2. Вид в вертикальном положении- не подстраивается под размеры окна- правое ...
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $16
Сайт ну джумле http://test2.esiu.ru/1lizing/index.php Нужно сделать чтобы все ровно отображалось и все функции работали на планшетах apple в safari (обычный вид и перевернутый)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $260
Дизайн есть в psd. ТЗ во вложении. Срок: 27.08-предоставить верстку 10.09-окончание работИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Ищем человека, имеющего большой опыт создания контекстных объявлений в Яндекс. Требуется составление текстов объявлений и запуск их по предоставленным нами ключевым словам в наших аккаунтах. За одно объявление платим 15 руб, но не менее ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Дизайн есть в psd. ТЗ во вложении. Срок 1 неделя на верстку+3 недели на функционалИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт10 лет назад
Условия: Мы говорим, что на таком-то сайте есть вирус, даем доступ к нему. Вы находите все вирусы на данном сайте, удаляете, находите и закрываете дыру (закрывать можно с нашей помощью). В месяц примерно 5-10 сайтов. ЗП: 1500 руб/месВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем человека, имеющего большой опыт создания контекстных объявлений в Яндекс и Гугл. Требуется составление текстов объявлений и запуск их по предоставленным нами ключевым словам в наших аккаунтах. За одно объявление платим 15 руб, но не менее 150 ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
За каждый созданный дизайн сайта главной для одного клиента: 1000 руб. +100 руб за каждую внутреннюю стр. Срок на один дизайн: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько заказов. За просрочку штраф 200 руб/сутки ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для удаленной работы требуется специалист по администрированию САЙТА НА ФРЕЙМВОРКЕ KOHANA для внесения правок в готовый проект. 1.Требуется тех поддержка http://zakaz.esiu.ru/ 2. У нас постоянно появляются к нему правки. 3. Текущий список здесь http://clck.ru/48edo 4. Платим 100 руб за ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Для удаленной работы требуется специалист по администрированию САЙТА НА ФРЕЙМВОРКЕ KOHANA для внесения правок в готовый проект. 1.Требуется тех поддержка http://zakaz.esiu.ru/ 2. У нас постоянно появляются к нему правки. 3. Текущий список здесь http://clck.ru/48edo 4. Платим 100 руб за ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Доброе время суток, уважаемые фрилансеры. Студия ищет человека специализируещегося на Ява Скрипте. Работа удаленная, по частичному программированию и установке Ява.скриптов на сайты. Подробнее при личном общении.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
За каждый созданный логотип для клиента (3-4 варианта на выбор клиента): 700 руб В дальнейшем, сделаем оклад. Срок на логотип в 3-4-х вариантах: до 5 РАБОЧИХ дней. При этом может поступить одновременно несколько заказов. За просрочку штраф ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
5 000 руб оклад в месяц + за каждый созданный логотип для одного клиента: 250 руб + за каждый созданный дизайн сайта для одного клиента: 350 руб. +100 за каждую внутреннюю стр. + за каждую созданную для клиентов ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Уважаемые фрилансеры. Требуется разработчик сайтов (корпоративных и интернет-магазинов) на cms Joomla и 1С-Битрикс (знать отлично надо обе). Дизайн предоставляем либо в psd либо в html (шаблон) Условия: 10 000 руб оклад в месяц +150 руб за каждый созданный корп сайт ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется проверить сервер на majordomo на наличие вирусов и убрать их. -Удалить вирусы и закрыть дыры на сайтах (список сайтов с вирусами и на каких они cms, предоставим) - В дальнейшем необходимо удалять вирусы, если появляются.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется администратор сервера на (http://www.hetzner.de/en/) Первоначальные задачи: -Удалить вирусы и закрыть дыры на сайтах (список сайтов с вирусами и на каких они cms, предоставим) -Перенести все сайты (примерно 150 сайтов) с сервера majordomo на сервер (http://www.hetzner.de/en/) -Настроить сервер, для ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимые знания: Разработка и поддержка сайтов на cms (нужно знать как минимум одну cms но на отлично): 1С-Битрикс UMI.CMS Joomla! NetCat WordPress Drupal Задачи: единоразовые работы по разработке и тех поддержке корп сайтов и интернет магазинов на этих cms Бюджеты: 2000 - 12000 руб ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $170
Для удаленной работы требуется администратор сайта http://esiu.ru отлично знающий cms Joomla ля внесения изменений. график: пн-пт по 5 задачь в день Можно делать пункты наперед (например в пн 6 пунктов, во вт отдыхать, в среду 4 пункта, ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется администратор на сервер majordomo.ru Нужно настроить единоразово выделенный сервер majordomo. Привести его в порядок для стабильно работы. Бюджет на это 2000 руб. В дальнейшем необходимо помогать поддерживать сервер в рабочем состоянии. Настраивать почту по доменам, восстанавливать ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Ищем менеджера по развитию технологий разработки проектов в веб-студии. Обязанности: - Изучение новых технологий разработки сайтов, дизайнов,мобильных приложений и т.д. - Внедрение их в конвеер нашей разработки - Улучшение текущего процесса ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад