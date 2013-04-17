Условия: Мы говорим, что на таком-то сайте есть вирус, даем доступ к нему. Вы находите все вирусы на данном сайте, удаляете, находите и закрываете дыру (закрывать можно с нашей помощью). В месяц примерно 5-10 сайтов. ЗП: 1500 руб/мес