esiu

Иван esiu

 
33 годаРоссия/Тольятти
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
webmafanea
Дмитрий 
35 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-1)
$260
10 баллов
10 лет назад
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Спасибо, приятно работать с понимающим заказчиком и хорошим человеком!
Дмитрий сделал нам сайт вовремя. И потом сделал все доработки, которые входили в ТЗ. Делал Дмитрию предоплату 40%.
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