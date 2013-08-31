Доработать сайт

HTML-версткаЗакрыт1 заявка151 просмотр
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развлекательный сайт на WordPress

топ-меню кнопки:

добавить, Лучшее, Все подряд, Категории

(кнопка)Добавить:

страница доступная для зарегестрированных на сайте или авторизованных через соц сети пользователей

строка с кнопкой обзор/добавить

строка для вставки прямого урл на картинку или ссылки на видео

строка для названия, выбор категории

все добавленное публикуется во "все подряд"

из админки-модерки для каждой картинки можно редактировать название, категорию и кнопки "в лучшее" , "на главную"

Лучшее:

сверху и снизу номера страниц, на одной странице 30 картинок, сортировка по количеству лайков

все подряд:

то же что и в остальном лучшем

Категории:

таблица 3 столбика со значками категорий их названием и под названием количество картинок

Главная:

сначала загружается 15 картинок/видео. При просмотре последней и скролле еще ниже загружается еще 15 картинок или появляется кнопка "еще",

этот скрипт повторяется 10 раз, после появляется ссылка "Остальное"

Картинки на главной:

возможность встраивания видео youtube/vimeo

в левом верхнем углу значок категории, картинка полностью с максимальной шириной 500пх,

правее картинки небольшие кнопки голосовалки: стрелка вверх, по наведению на нее она меняет цвет,

под ней стрелка вниз, между ними разность между количеством кликов вверх и вниз

над картинкой название

под картинкой соц кнопки

по клику переход на страницу картинки

Для каждой картинки:

собственная постоянная ссылка с комментариями с вк

каждая картинка имеет определенную категорию

в правом сайдбаре:

бокс "категории": "таблица" 4х4 со значками категории 65х65пх при наведении плавно увеличивается до 100х100пх

Бокс "лучшее за неделю": превью с картинкой 220х145пх и ее названием, 24 штуки

Мелочи:

убрать ссылки в футере

добавить появляющуюся при скролле кнопку "вверх"

Пишите Вашу цену и сроки.

10 лет назад
flfk
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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