Доработать сайт

Необходимо сделать качественную верстку сайта. Кроссбраузерность, валидность, хорошую структурированность, минимальный вес, учет правил SEO, при необходимости реализация java-скриптов. Приаттачил: 1) design-1.png - главная страница 2) design-2.png - пример внутренней страницы. всего 8 разных подстаниц 3) design-3.png - эта часть ...
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развлекательный сайт на WordPress
топ-меню кнопки:
добавить, Лучшее, Все подряд, Категории
(кнопка)Добавить:
страница доступная для зарегестрированных на сайте или авторизованных через соц сети пользователей
строка с кнопкой обзор/добавить
строка для вставки прямого урл на картинку или ссылки на видео
строка для названия, выбор категории
все добавленное публикуется во "все подряд"
из админки-модерки для каждой картинки можно редактировать название, категорию и кнопки "в лучшее" , "на главную"
Лучшее:
сверху и снизу номера страниц, на одной странице 30 картинок, сортировка по количеству лайков
все подряд:
то же что и в остальном лучшем
Категории:
таблица 3 столбика со значками категорий их названием и под названием количество картинок
Главная:
сначала загружается 15 картинок/видео. При просмотре последней и скролле еще ниже загружается еще 15 картинок или появляется кнопка "еще",
этот скрипт повторяется 10 раз, после появляется ссылка "Остальное"
Картинки на главной:
возможность встраивания видео youtube/vimeo
в левом верхнем углу значок категории, картинка полностью с максимальной шириной 500пх,
правее картинки небольшие кнопки голосовалки: стрелка вверх, по наведению на нее она меняет цвет,
под ней стрелка вниз, между ними разность между количеством кликов вверх и вниз
над картинкой название
под картинкой соц кнопки
по клику переход на страницу картинки
Для каждой картинки:
собственная постоянная ссылка с комментариями с вк
каждая картинка имеет определенную категорию
в правом сайдбаре:
бокс "категории": "таблица" 4х4 со значками категории 65х65пх при наведении плавно увеличивается до 100х100пх
Бокс "лучшее за неделю": превью с картинкой 220х145пх и ее названием, 24 штуки
Мелочи:
убрать ссылки в футере
добавить появляющуюся при скролле кнопку "вверх"
Пишите Вашу цену и сроки.
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