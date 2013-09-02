Добавить новый раздел на сайт WordPress

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HTML-версткаЗавершен15 заявок210 просмотров
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Приветствую!

Нужно добавить новую страницу "Статьи" на сайт, в которой будут выводиться ссылки на записи из соответствующей категории. Соответственно

1. внести в меню кнопку "статьи"

2. изменить шаблон страницы "статьи " (вывод статей в разделе нужно сделать так же, как сейчас в футере - 3 колонки, название + превью)

Адрес сайта по запросу.

WordPress
10 лет назад
bloginalex
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
GoodSites
Олег 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Олег всё сделал оперативно и согласно поставленной задачи. Рекомендую.
Александр доступно и понятно ставит задачи, вежлив в общении и своевременен в оплате. Рекомендую как отличного профессионала.
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