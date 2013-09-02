Добавить новый раздел на сайт WordPress

Приветствую!

Нужно добавить новую страницу "Статьи" на сайт, в которой будут выводиться ссылки на записи из соответствующей категории. Соответственно

1. внести в меню кнопку "статьи"

2. изменить шаблон страницы "статьи " (вывод статей в разделе нужно сделать так же, как сейчас в футере - 3 колонки, название + превью)

Адрес сайта по запросу.