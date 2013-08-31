Доделать сайт на MODx

то что сделано www.mirica.ru исходник получил

Надо отрисовать и установить верхнее выпадающее меню, настроить формы отправки заявок, настроить левое меню,

На странице компаниям установить другой слайдер и другие кнопки. калькулятор ОСАГО его надо будет стилизировать и встроить на страницы про осаго (калькулятор есть)

сделать калькулятор Зеленой карты, представляет из себя простую таблицу: время пребывания умножить на категорию транспорта=

Соответственно с отправкой данных администратору сайта на почту

В форме что вы видете на главной необходимо установить автозаполнение из выпадающего списка марка автомобиля, с привязкой к моделям данной марки. т.е. выбираем audi и в графе модель открывается список моделей именно audi.