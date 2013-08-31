Нужно сделать мобильную версию сайта www.vodo-ley.ru

Сайт на joomla 1.5

Мобильная версия сайта должна корректно работать на всех устройствах, планшетах, мобильных телефонах с любым расширением экрана и в любом браузере. Мобильная версия должна сохранить структуру сайта, должны быть те же категории и в них должны находится те же товары.

В случае изменения, удаления или добавлении контента в описании товара или категории на основном сайте те же изменения должы автоматически дублироваться и в мобильной версии.

Прошу указывать в ваших окликах сроки и стоимость за которую вы готовы выполнить данную работу.