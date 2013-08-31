Отверстать одностраничник по psd файлу. Срочно.

Сервис на питоне(Django), для ускорения работы ищу специалиста по Bootstrap 3 Нужно сделать около 20-25 шаблонов для сервиса оплата пошаблоно) ну или ваши предложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть psd одностраничника, необходима верстка. Срочно. До 3х ночи сегодняшнего дня срок.
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