В первую очередь хотелось бы поблагодарить Олега за хорошую работу! Он профессионал своего дела. Смог с помощью технологии CSS сделать такую красоту, что я не смог поверить своим глазам. Не думал, что с помощью CSS можно сделать такой шедевр. С моим пониманием CSS я думал, что на нём только дизайн можно простой сделать, а не динамическую страницу. Очень рад сотрудничеству с Олегом и буду в дальнейшем обращаться к нему. И конечно же советовать знакомым. У меня много контактов мастеров в разных сферах Интернета. Теперь у меня есть ещё и адресочек профессионала по CSS. :)