GoodSites

Олег GoodSites

 
33 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн веб-интерфейсов, логотипов, эффективных сайтов!

LGP - Laboratory of Good People - http://labofgood.com

Лаборатория Хороших Людей - Создание и продвижение сайтов.

Именно я занимаюсь разработкой дизайна с учетом целей и задач вашего проекта.

Услуги:

- Создание прототипов страниц

- Создание дизайн-макетов сайтов

- Комплексный редизайн сайтов

- Разработка опыта взаимодействия пользователя с сайтом

- Разработка Landing-page (увеличение конверсии)

- Анализ и консультации по улучшению юзабилити сайтов

- Разработка пользовательских интерфейсов сайта

- Создание иллюстраций

- Создание баннеров

- Фото-обработка

- Диджитал-арт

Также оказываем комплексные услуги по разработке и продвижению сайтов любой сложности на любой CMS (предпочтительнее WordPress и Magento).

Работа с CSS3, HTML5, JQuery, Canvas, Yii, php. Хороший, ответственный коллектив людей!

Хорошие люди делают хорошие вещи!

По вопросам создания сайтов писать на email: [email protected]

Либо мне лично, по контактам, которые выше!

Посетите наш сайт, чтобы узнать больше.

Программист (PHP, WordPress, Magento, MySQL, CSS3, HTML5, JQuery):

http://www.weblancer.net/users/zhenya_labofgood/

СЕО, СММ, СМО-продвижение:

http://www.weblancer.net/users/LGP

Мы здесь, чтобы помочь вам!

PHPWordPressMySQLHTMLРедизайн сайтаЛоготип для сайтаMagentojQueryYii
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Отзывы заказчиков
CyrruS
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$340
10 баллов
9 лет назад
Копия сайта
Быстро, качественно, дорого.
Было очень приятно работать с Кириллом - с первых минут общения ясно что человек профессионал: четко оговаривает условия сотрудничества, грамотно описывает задачу, с пониманием относится к дополнительным затратам, когда требуются функциональные доработки, которые не были оговорены вначале. Материалы контента давал оперативно, исправление текстовой части не требовалось, только перевод графики. Оплата своевременная и щедрая, работали с предоплатой. На связь выходит оперативно, постоянно онлайн. Очень доволен сотрудничеством и буду рад новым совместным проектам.
Ответный отзыв
armando86
Арман 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Интерактивная главная страница сайта
В первую очередь хотелось бы поблагодарить Олега за хорошую работу! Он профессионал своего дела. Смог с помощью технологии CSS сделать такую красоту, что я не смог поверить своим глазам. Не думал, что с помощью CSS можно сделать такой шедевр. С моим пониманием CSS я думал, что на нём только дизайн можно простой сделать, а не динамическую страницу. Очень рад сотрудничеству с Олегом и буду в дальнейшем обращаться к нему. И конечно же советовать знакомым. У меня много контактов мастеров в разных сферах Интернета. Теперь у меня есть ещё и адресочек профессионала по CSS. :)
Очень приятно было сотрудничать с Арманом. Он четко и понятно поставил задачу, дал все необходимые материалы (которые пришлось немного поправить, но это ничего). Был всегда на связи, оперативно отвечал на уточняющие вопросы. Грамотно организовал сотрудничество, без рисков для обоих сторон. Оплата своевременная и в полном объеме. В целом остался очень доволен сотрудничеством, рекомендую Армана как заказчика, с которым приятно работать.
Ответный отзыв
bloginalex
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Добавить новый раздел на сайт WordPress
Олег всё сделал оперативно и согласно поставленной задачи. Рекомендую.
Александр доступно и понятно ставит задачи, вежлив в общении и своевременен в оплате. Рекомендую как отличного профессионала.
Ответный отзыв
Vade_maaR
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$120
1 балл
10 лет назад
Верстка макета под Wordpress
Начнем с хорошего: + верстка сделана + сроки соблюдены + проблем со связью нету + невысокая цена Теперь к не очень хорошему: - качество верстки не блещет - код не оптимизирован - все дополнительные правки – платны - адаптивность работает плохо Общее заключение: рекомендую Олега, как исполнителя для небольших/несложных проектов, в противном случае – рискуете получить проблемы.
Плюсы: + Своевременная оплата Минусы: - После утверждения объема работ и стоимости запросил адаптивность, без увеличения суммы оплаты и сроков разработки. - Неприятная тематика будущего сайта. - После принятия верстки и оплаты запросил дополнительные работы, не оговоренные вначале. - Добавил отзыв спустя 3 месяца после окончания работ.
Ответный отзыв
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$260
10 баллов
11 лет назад
Сайт на вордпрессе
Как и в прошлый раз, Олег на высоте - сделал всё, что потребовалось в указанные сроки. Работать легко и приятно.
Как и в прошлый раз, Антон проявил себя как разумный заказчик. Адекватно воспринимает советы и размышления, действует для блага проекта. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $99
от 1 дня
#375
HTML-верстка
4 отзыва
от $49
от 1 дня
#713
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3 отзыва
от $99
от 2 дней
#310
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1 отзыв
от $399
от 3 дней
#350
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1 отзыв
от $49
от 1 дня
#1084
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нет отзывов
от $60
от 1 дня
#1465
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от $20
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
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#3136
Логотипы и Знаки
нет отзывов
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от 1 дня
#3756
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