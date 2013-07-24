LGP - Laboratory of Good People - http://labofgood.com
Лаборатория Хороших Людей - Создание и продвижение сайтов.
Именно я занимаюсь разработкой дизайна с учетом целей и задач вашего проекта.
Услуги:
- Создание прототипов страниц
- Создание дизайн-макетов сайтов
- Комплексный редизайн сайтов
- Разработка опыта взаимодействия пользователя с сайтом
- Разработка Landing-page (увеличение конверсии)
- Анализ и консультации по улучшению юзабилити сайтов
- Разработка пользовательских интерфейсов сайта
- Создание иллюстраций
- Создание баннеров
- Фото-обработка
- Диджитал-арт
Также оказываем комплексные услуги по разработке и продвижению сайтов любой сложности на любой CMS (предпочтительнее WordPress и Magento).
Работа с CSS3, HTML5, JQuery, Canvas, Yii, php. Хороший, ответственный коллектив людей!
Хорошие люди делают хорошие вещи!
По вопросам создания сайтов писать на email: [email protected]
Либо мне лично, по контактам, которые выше!
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше.
Программист (PHP, WordPress, Magento, MySQL, CSS3, HTML5, JQuery):
http://www.weblancer.net/users/zhenya_labofgood/
СЕО, СММ, СМО-продвижение:
http://www.weblancer.net/users/LGP
Мы здесь, чтобы помочь вам!
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