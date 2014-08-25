Здраствуйте дорогие Фрилансеры! нужна 3D карта проезда на сайт http://www.setdol.ru/contacts.html (новый склад ) пример карты: http://www.sorton.ru/contacts.html пишите реальную цену и реальные сроки! возможны другие варианты карт, рассмотрю! приоритет предложений анимационных
3D карта со зданиями
Необходимо создать 3D-иллюстрацию, карту промышленного объекта со зданиями, дорогой, забором, всеми деталями.
Примерный вид (от руки заказчика) прилагается.
Вся необходимая информация по требованию.
Указывайте примерные сроки и стоимость.
Благодарю.
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