3D карта со зданиями

Отлично выполнена работа, качество карты очень хорошее. Георгий вник в суть задачи, подсказывал как лучше решить те или иные мелочи, обращал внимание на упущенные детали - в общем, вел себя профессионально и вежливо ;-) С пониманием отнесся к ситуации и продолжил сотрудничество после временной заминки с моей стороны. Начальные сроки соблюдены на отлично. Рекомендую как грамотного специалиста. Буду рад новому сотрудничеству.