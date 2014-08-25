3D карта со зданиями

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен10 заявок277 просмотров

Необходимо создать 3D-иллюстрацию, карту промышленного объекта со зданиями, дорогой, забором, всеми деталями.

Примерный вид (от руки заказчика) прилагается.

Вся необходимая информация по требованию.

Указывайте примерные сроки и стоимость.

Благодарю.

11 лет назад
GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отлично выполнена работа, качество карты очень хорошее. Георгий вник в суть задачи, подсказывал как лучше решить те или иные мелочи, обращал внимание на упущенные детали - в общем, вел себя профессионально и вежливо ;-) С пониманием отнесся к ситуации и продолжил сотрудничество после временной заминки с моей стороны. Начальные сроки соблюдены на отлично. Рекомендую как грамотного специалиста. Буду рад новому сотрудничеству.
Сработались хорошо, оплата была произведена в срок. Было приятно общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Chirok
37 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
11 лет назад

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