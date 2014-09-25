Копия сайта

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Завершен26 заявок305 просмотров

Здравствуйте!

Требуется копия сайта shar2dacrop2chem.com (реальный адрес без "2" в имени). Доступа к оригиналу нет.

В дальнейшем вся инфа на новом сайте будет замещена русским языком => CMS на ваш выбор.

Цена и сроки?

11 лет назад
CyrruS
47 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$340
10 дней
Быстро, качественно, дорого.
Было очень приятно работать с Кириллом - с первых минут общения ясно что человек профессионал: четко оговаривает условия сотрудничества, грамотно описывает задачу, с пониманием относится к дополнительным затратам, когда требуются функциональные доработки, которые не были оговорены вначале. Материалы контента давал оперативно, исправление текстовой части не требовалось, только перевод графики. Оплата своевременная и щедрая, работали с предоплатой. На связь выходит оперативно, постоянно онлайн. Очень доволен сотрудничеством и буду рад новым совместным проектам.

Заявки фрилансеров

GoodSites
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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