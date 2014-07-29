Необходимо создать сайт-визитку на железнодорожную тематику "под ключ". Оплата после сдачи.
Программист Bitrix
Добрый день, есть каталог с обычным стандартным функционалом
нужно его перенести на Bitrxi и сделать часть визуальных правок
оплата в 2 этапа, без аванса
все студий,и программисты с завышенной самооценкой мимо,нужен хороший программист на проект
P.S. Это не вакансия а просто разовые работы
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