Создание сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок254 просмотра

Требуется сайт с наполнением, движок только веб айсист, срок 2 недели, тематика - приборы, тз нет и не будет, все работы обсуждаются по ходу процесса

11 лет назад
dkorolev1
Дмитрий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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