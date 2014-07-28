Срочно ! Ищу программиста на MODX, и фреймворк.

для создания 7 страничного сайта. сжатые сроки срок создания 5-6 дней рабочих И срок в точке. Так как не чего сложного нет там. Все расскажу в личке

Люди делающие сайты на Джумле, вордпресе, DLE, drupal не беспокоить, забаню

Просьба если вы делаете в данный момент сайт проект-не отзывайтесь