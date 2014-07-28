Ищу программиста

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка207 просмотров

Срочно ! Ищу программиста на MODX, и фреймворк.

для создания 7 страничного сайта. сжатые сроки срок создания 5-6 дней рабочих И срок в точке. Так как не чего сложного нет там. Все расскажу в личке

Люди делающие сайты на Джумле, вордпресе, DLE, drupal не беспокоить, забаню

Просьба если вы делаете в данный момент сайт проект-не отзывайтесь

DLEDrupalJoomlaMODXWordPress
11 лет назад
stsikalov
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров