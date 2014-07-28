Поправить загрузку превью и вывод работ MOD-X Revo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки203 просмотра

На сайте, после переноса перестала работать галерея в работе и вывод превью в каталоге http://www.dezmagic.com/portfolio/sites/. Нужно починить или поставить другую галерею + http://www.dezmagic.com/portfolio/sites/alevistyle-com.html поправить ошибку.

11 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Все выполнено на 5+.
Адекватный заказчик. Точное ТЗ и быстрая оплата работы.

Заявки фрилансеров

ababak1990
Алексей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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