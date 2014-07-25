Разработать сайт баннерообменной сети, позволяющий пользователям демонстрировать баннеры друг друга. Основные требования: 1. Web2.0. Аскетичный дизайн с большими контролами. 2. Любая CMS на Php. 3. База ...
Landing page для переводов квартир в нежилой фонд
Есть статья в блоге.
http://kudavlozhit.ru/news/bol_grabli_i_shest_prosr_nykh_mln_ili_istorija_o_tom_kak_ja_perevodil_kvartiru_v_nezhiloj_fond/2014-07-22-11
Уже почти LandingPage. Нужен грамотный отдельний LandingPage с bootstrap
Заявки фрилансеров
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