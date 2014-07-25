Landing page для переводов квартир в нежилой фонд

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок202 просмотра

Есть статья в блоге.

http://kudavlozhit.ru/news/bol_grabli_i_shest_prosr_nykh_mln_ili_istorija_o_tom_kak_ja_perevodil_kvartiru_v_nezhiloj_fond/2014-07-22-11

Уже почти LandingPage. Нужен грамотный отдельний LandingPage с bootstrap

Bootstrap
11 лет назад
AuthorGP
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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