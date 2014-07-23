Правки по сайту

http://sk-dnepr.dp.ua/

1) На главной слева есть каталог продукции, а когда в самом товаре или на другой странице-Каталог нет, необходимо чтоб каталог всегда был. А также при нажатии на раздел...чтоб плавненько "выезжали" подразделы раздела. Либо при клике на раздел или же при наведении мышей на раздел-появляются подразделы.

2)Когда открываешь раздел, напр."сухие строительные смеси", там30 позиций, но на странице показывает только 20 и количества страниц нет, и только когда нажать "выводить все", тогда появляются остальные.

3)Отредактировать блок справа: Гарантия, Доставка-поменять текстовку. http://sk-dnepr.dp.ua/products-page/roofing_materials/evroruberoid/

4)В связи с частым изменением цен сделать кнопку СКАЧАТЬ ПРАЙС.

5)Вместо "детали" под каждым товаром - "подробнее", как у всех

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