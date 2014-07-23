Имеется действующий сайт, сделанный на конструкторе wix.com вот его адрес - www.o-key.su Необходимо создать копию без использования конструктора так как он накладывает некоторые ограничения. Предлагайте варианты реализации. Обязательно указывайте стоимость, сроки и на чём будет ...
Правки по сайту
1) На главной слева есть каталог продукции, а когда в самом товаре или на другой странице-Каталог нет, необходимо чтоб каталог всегда был. А также при нажатии на раздел...чтоб плавненько "выезжали" подразделы раздела. Либо при клике на раздел или же при наведении мышей на раздел-появляются подразделы.
2)Когда открываешь раздел, напр."сухие строительные смеси", там30 позиций, но на странице показывает только 20 и количества страниц нет, и только когда нажать "выводить все", тогда появляются остальные.
3)Отредактировать блок справа: Гарантия, Доставка-поменять текстовку. http://sk-dnepr.dp.ua/products-page/roofing_materials/evroruberoid/
4)В связи с частым изменением цен сделать кнопку СКАЧАТЬ ПРАЙС.
5)Вместо "детали" под каждым товаром - "подробнее", как у всех
Сроки сегодня-завтра.
Оплата на карту любого банка.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $168
Нужно создать сайт-визитку, без галереи и анимации, без лишнего функционала, с полем для обратной связи, и несколько страниц с текстовой инфой. оплата наличными. пример сайта сброшу на почту или аську. бюджет до 2000 грн.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен полностью работающий сайт по выдаче микро кредитов на подобии PLATIZA.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать Интернет-магазин. Очень желательно на CMS Opencart ТЗ: http://sites78.ru/elit.doc Дизайн-макеты http://sites78.ru/elit7/ http://sites78.ru/elit-vn1 http://sites78.ru/elit-vn1cart http://sites78.ru/elit-vn2 http://sites78.ru/elit-vn3 http://sites78.ru/elit-vn4 http://sites78.ru/elit-vn5 http://sites78.ru/elit-vn6 http://sites78.ru/elit-vn7Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго всем времени суток. Ищу специалиста или группу специалистов, для создания строительного портала, с версткой. Дизайн почти готов, всего макетов будет около 15. Пример можете посмотреть уже сейчас - http://invis.io/5A1421M7E ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен сайт, с которого можно скачивать музыку за деньги. http://www.musicov.ru/ - что-то вроде такого, только тут она скачивается бесплатно. 2 варианта работы: 1. Вы делаете сайт ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется создать качественный LandingPage на подобие http://landing-zakaz.ru/, http://startokay.com/thelanding/?utm_source=yandex&utm_medium=ru&utm_campaign=informer3, Информационную часть страницы можно оставить без изменения, сделать только более привлекательный дизайнСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мне неоходимо переделать существующий сайт, тоесть перезалить с одного формата на другой и доделать, в некоторых местах изменить. Первая страница уже сделана дизайнером и практически готова. Остается переделать остальные страницы наладить блог и обратную связь ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать фотогалерею по дизайну (все изображения дизайна имеются в psd формате). Шрифты, изображения и фотографии уже имеются. Нужна написать статический сайт в HTML и СSS, внутри сайта будет обратная связь (должна быть в ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Нужно разработать сайт под ключ. Все детали во вложенных файлах.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад