Создать строительный портал (с версткой)

Доброго всем времени суток.

Ищу специалиста или группу специалистов, для создания строительного портала, с версткой.

Дизайн почти готов, всего макетов будет около 15. Пример можете посмотреть уже сейчас - http://invis.io/5A1421M7E

ТЗ прикрепляю сюда:

http://goo.gl/MzU4MP

Движок - битрикс.

Лицензия с нас.

Дизайн тоже.

В крайнем случае, можем рассмотреть разработку на сторонней CMS (но только не Joomla, WP, Drupal и т.п.).