Создать сайт или написать скрипт для него

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок241 просмотр

Нужен сайт, с которого можно скачивать музыку за деньги.

http://www.musicov.ru/ - что-то вроде такого, только тут она скачивается бесплатно.

2 варианта работы:

1. Вы делаете сайт целиком.

2. Вы пишите только скрипт скачивания музыки после оплаты. + скрипт абонентской подписки

Если готовы взяться, укажите:

1. Ссылку на портфолио

2. Стоимость работы

3. Сроки

11 лет назад
lopopok
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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