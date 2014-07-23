Имеется действующий сайт, сделанный на конструкторе wix.com вот его адрес - www.o-key.su Необходимо создать копию без использования конструктора так как он накладывает некоторые ограничения. Предлагайте варианты реализации. Обязательно указывайте стоимость, сроки и на чём будет ...
Создать сайт или написать скрипт для него
Нужен сайт, с которого можно скачивать музыку за деньги.
http://www.musicov.ru/ - что-то вроде такого, только тут она скачивается бесплатно.
2 варианта работы:
1. Вы делаете сайт целиком.
2. Вы пишите только скрипт скачивания музыки после оплаты. + скрипт абонентской подписки
Если готовы взяться, укажите:
1. Ссылку на портфолио
2. Стоимость работы
3. Сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется создать качественный LandingPage на подобие http://landing-zakaz.ru/, http://startokay.com/thelanding/?utm_source=yandex&utm_medium=ru&utm_campaign=informer3, Информационную часть страницы можно оставить без изменения, сделать только более привлекательный дизайнСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мне неоходимо переделать существующий сайт, тоесть перезалить с одного формата на другой и доделать, в некоторых местах изменить. Первая страница уже сделана дизайнером и практически готова. Остается переделать остальные страницы наладить блог и обратную связь ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать фотогалерею по дизайну (все изображения дизайна имеются в psd формате). Шрифты, изображения и фотографии уже имеются. Нужна написать статический сайт в HTML и СSS, внутри сайта будет обратная связь (должна быть в ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня. Нужно разработать сайт под ключ. Все детали во вложенных файлах.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходимо сделать сайт на Wordpress – каталог интернет-магазинов. Нужно нарисовать шаблон с нуля и сверстать тему. То есть, работа – это дизайн + верстка. Весь функционал можно реализовать посредством движка ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
По сайту - нужно его перенести с теми порядковыми страницами, которые есть у страниц сайта. Добавить ещё страницы. Привязка к соц-страницам. Сейчас сайт такой http://комплекснаяреклама.рф/ - хотел бы примерно вот такой: ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
В Вордпрессе присоединить поддомен к постам определенной категории.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сайт, где пользователи смогли бы устанавливать приложения для вин8, аналогично магазину приложений майкрософтСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт11 лет назад