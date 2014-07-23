По сайту - нужно его перенести с теми порядковыми страницами, которые есть у страниц сайта. Добавить ещё страницы. Привязка к соц-страницам.

Сейчас сайт такой http://комплекснаяреклама.рф/ - хотел бы примерно вот такой: http://metall-vizitki.ru/ , http://avenir-pro.ru/klei/