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Закрыт23 заявки322 просмотра

По сайту - нужно его перенести с теми порядковыми страницами, которые есть у страниц сайта. Добавить ещё страницы. Привязка к соц-страницам.

Сейчас сайт такой http://комплекснаяреклама.рф/ - хотел бы примерно вот такой: http://metall-vizitki.ru/ , http://avenir-pro.ru/klei/

11 лет назад
NikitinAG
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров