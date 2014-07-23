Интернет магазин Outdoor

Добрый день,

необходимо создать сайт под ключ - интернет магазин для продажи Outdoor вещей.

что-то типа такого http://www.outdoorgb.com/ http://www.backcountry.com/

т.е. по дизайну, рубрикам и т.д.

функционал оплаты через карточки, отключить, только добавление товара в корзину, оплата будет производится при доставке, но в будущем чтобы была возможность оплаты карточками.

Необходимо как на этих сайтах, чтобы пользователь мог добавить товар в корзину, и потом в конце когда оформить заказ, система предлагала зарегистрироваться. а не в самом начале, как требует все интернет магазины.

удобная админка, легкое добавление товара, возможность добавить товар через excel файл