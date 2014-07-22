Добрый день Есть конструктор товара. На данный момент он выглядит вот так - http://www.autoenigma.ru/denis_gidin/freelance/metal-kit/#/shell Написан он на fabric js Вокруг данного конструктора строим сайт. По сути - это интернет-магазин, ...
Программист для удаленной работы
Веб программирование,верстка сайтов
Нужен человек с умением хорошо (а лучше - превосходно) верстать и отличным знанием ModX.
Требования:
- уверенное владение PHP и MySQL и других сопутствующих технологий сайтостроения.
- чистый код
- HTML5/CSS/JavaScript/jQuery
- обязательно иметь примеры работ с адаптивной версткой
- уметь верстать по сетке (да, да - есть такие, кто не умеет)
Обязателен опыт разработки сайтов с нуля.
Обязателен опыт работы с любым Framework
Расчет на долгосрочное сотрудничество.
Требуется предоставление портфолио.
Skype,Facebook,VK,Odnoklassniki.Tel
Задание 1:
Дизайн проект в стиле http://www.top-page.ru/
Задание 2:
Доработка шаблона Sommerce WordPress
(woocommerce) до стиля сайта http://lady.tochka.net/
Важно: Первый проект должен иметь меню навигации от второго проекта.
Материалы для задания находятся по ссылке: http://dropmefiles.com/HdZK9
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Информационный портал, как для простых пользователей – автомобилистов, так и для фирм, компаний, автомагазинов, предоставляющих различные услуги автолюбителям: ремонт, обслуживание, продажу запчастей, аксессуаров, тюнинг, шиномонтаж, автовыкуп, прокат авто и другое. Разные личные кабинеты ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработчик на битрикс. Необходимо сделать корпоративный сайт. ПОтребуется возможность внедрения на сайт готовых скриптов и модулей бронирования.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день, необходимо создать Landing Page на базе сайта и графического коммерческого предложения. Желательно на каком-нибудь движке, чтобы можно было подключить google analytics и яндекс метрику. И чтобы можно было легко управлять контентом (фото, текстом). ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Привет Нужен человек для быстрой адаптации готовых джумла шаблонов под мои нужды. Доработки минимальные: заменить логотип, создать нужные пункты меню, поменять слайдеры и другие картинки на мои, сменить или изменить модули создать ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день, коллеги! Нужно изготовить лендинг "под ключ". Образец: valguspro.com В заявках обязательно давайте ссылки на изготовленные вами лендинги и указывайте ориентировочную цену работы!Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть макет дизайна сайта, нужно прикрутить на joomla. Сайт должен быть на трех языках - русский, английский, иврит. Сайт простой, для зубной клиники, в основном текстовые разделы, плюс вопрос-ответ. Ваши предложения. Может быть ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Есть три лендинга нужно настроить форму звонков чтобы приходили заявки на почту к нам. Плюс еще маленькая работа по лендингу, в стиле значение изменить в отображений картинкиСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создать сайт, дизайном похожий на http://www.ucc.ie/en/esol// Подробнее в прикрепленном файле.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать сайт как http://buhot4et.ru/ . Вся структура идентичная, главное это форма подачи заявления и оплата на 3 шаге регистрации. Там можно выбрать оплата безнал или за нал. Пишите сроки и цену за сайт. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад