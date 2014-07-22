Программист для удаленной работы

Веб программирование,верстка сайтов

Нужен человек с умением хорошо (а лучше - превосходно) верстать и отличным знанием ModX.

Требования:

- уверенное владение PHP и MySQL и других сопутствующих технологий сайтостроения.

- чистый код

- HTML5/CSS/JavaScript/jQuery

- обязательно иметь примеры работ с адаптивной версткой

- уметь верстать по сетке (да, да - есть такие, кто не умеет)

Обязателен опыт разработки сайтов с нуля.

Обязателен опыт работы с любым Framework

Расчет на долгосрочное сотрудничество.

Требуется предоставление портфолио.

Skype,Facebook,VK,Odnoklassniki.Tel

Задание 1:

Дизайн проект в стиле http://www.top-page.ru/

Задание 2:

Доработка шаблона Sommerce WordPress

(woocommerce) до стиля сайта http://lady.tochka.net/

Важно: Первый проект должен иметь меню навигации от второго проекта.

Материалы для задания находятся по ссылке: http://dropmefiles.com/HdZK9