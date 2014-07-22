Добрый день, необходимо создать Landing Page на базе сайта и графического коммерческого предложения. Желательно на каком-нибудь движке, чтобы можно было подключить google analytics и яндекс метрику. И чтобы можно было легко управлять контентом (фото, текстом). ...
Разработка корпоративного сайта
Требуется разработчик на битрикс. Необходимо сделать корпоративный сайт. ПОтребуется возможность внедрения на сайт готовых скриптов и модулей бронирования.
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