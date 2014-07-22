Разработка корпоративного сайта

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Закрыт14 заявок240 просмотров

Требуется разработчик на битрикс. Необходимо сделать корпоративный сайт. ПОтребуется возможность внедрения на сайт готовых скриптов и модулей бронирования.

11 лет назад
good-seller
Лариса 
44 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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