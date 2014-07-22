Привет Нужен человек для быстрой адаптации готовых джумла шаблонов под мои нужды. Доработки минимальные: заменить логотип, создать нужные пункты меню, поменять слайдеры и другие картинки на мои, сменить или изменить модули создать ...
Создать Landing Page
Добрый день, необходимо создать Landing Page на базе сайта и графического коммерческого предложения. Желательно на каком-нибудь движке, чтобы можно было подключить google analytics и яндекс метрику. И чтобы можно было легко управлять контентом (фото, текстом). Бюджет на создание одностраничника 2000-3000 рублей, поэтому исполнителей, у которых выше цены просьба не откликаться на проект.
В заявке прошу указать цены и ориентировочные сроки выполнения, на каком движке планируете сделать LP, а также примеры работ. Спасибо. В личку не пишите, все читаю в проекте.
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