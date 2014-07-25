Создание интернет магазина "под ключ".

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен23 заявки337 просмотров

Необходимо сделать интернет магазин с нуля. Тематика - продажа детских игрушек. Сделать нужно на одной из популярных CMS (OpenCart, Битрикс и т.д.). Можно использовать шаблонные решения. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю. С вас портфолио, стоимость и сроки.

Спасибо.

Opencart
11 лет назад
feriatos
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

makkos
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Хороший, ответственный исполнитель. Все сделано быстро и качественно и, главное, по приемлемой цене. Рекомендую!
Очень четко поставлена задача. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

makkos
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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