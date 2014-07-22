Необходимо сделать интернет магазин с нуля. Тематика - продажа детских игрушек. Сделать нужно на одной из популярных CMS (OpenCart, Битрикс и т.д.). Можно использовать шаблонные решения. Более подробное ТЗ предоставлю исполнителю. С вас портфолио, стоимость ...
Простой сайт с форумом
нужен простой сайт http://www.jackpotsoccertips.com
что б в нем была функция на разных языках всего 6 языков (рус-анг-фр-нем-исп-ит)
+встроена оплата пейпал вебмани скрил и карточки
+форум byw.ru/forum примерно такого формата желательно со встроенным переводчикам на другие языки
цена+сроки
Заявки фрилансеров
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