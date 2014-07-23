Нужно сделать веб-сайт для онлайн торговли

Данный вебсайт будет позволять пользователям размещать свои товары / предметы на продажу. Другие пользователи будут оставлять свои заявки. В конце пользователь сам будет выбирать кому продавать свой товар / предмет.

Основные требования:

- пользователи должны иметь возможность заходить / регистрироваться с facebook или g+, также должна быть возможность зарегистрироваться непосредственно на сайте.

- пользователь может добавлять изображения своих предметов / товаров.

- должна быть возможность выбирать категорию товаров / предметов.

- должен отображаться статус товара/предмета: "Sold", "Pending Pick-Up", "Reposted".

- должна быть возможность оставлять отзыв как покупателю, так и продавцу.

Сайт должен быть сделан на английском языке.

В своих заявках указывайте отдельно цену на дизайн и программную часть. Можно использовать любые CMS. Также указывайте ориентировочное время выполнения.

Если есть вопросы, то спрашивайте.

Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!