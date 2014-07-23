Создать мобильное приложение

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Доброго дня! Для сайта ресторана - Морской причал, необходимо создать мобильное приложение.

Сколько будет стоить работа? Сроки? Необходим опыт и портфолио.

11 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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