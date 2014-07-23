Доброго дня! Для сайта ресторана - Морской причал, необходимо создать мобильное приложение. Сколько будет стоить работа? Сроки? Необходим опыт и портфолио.
Создание сайта под ключ (сайт стадиона Октябрь)
Необходимо создать сайт "под ключ".
Подробное ТЗ - во вложенном файле. Там схематично показана структура сайта.
Заявки фрилансеров
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