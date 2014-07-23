Нужно сделать CRM подобную https://www.pipelinedeals.com/ . CRM должна быть с подобным функционалом и дизайном.

CRM должена быть сделана на английском языке.

В своих заявках указывайте отдельно цену на дизайн и программную часть. Также указывайте ориентировочное время выполнения. Если есть вопросы, то спрашивайте.

Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!