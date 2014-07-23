Сайт для обмена автомобилей по trade-in

Нужно сделать адаптивный сайт (responsive website) на WordPress, где каждый сможет поменять свою старую машину на новую, а дилеры могут получать заявки на обмен с информацией о пользователе.

Дилеры должны иметь возможность заходить на портал, где они могут видеть различную информацию и менять параметры поиска (см. ТЗ). Также в бэк-энде должна быть возможность просматривать пользователей ушедших к дилерам, чтобы потом можно было выставлять счет дилерам.

Сайт должен быть сделан на английском языке.

В своих заявках указывайте отдельно цену на дизайн и программную часть. Также указывайте ориентировочное время выполнения.

Если есть вопросы, то спрашивайте.

Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!