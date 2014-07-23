Создание сайта на Wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок225 просмотров

Необходимо сделать сайт на Wordpress – каталог интернет-магазинов.

Нужно нарисовать шаблон с нуля и сверстать тему. То есть, работа – это дизайн + верстка.

Весь функционал можно реализовать посредством движка и плагинов. Требуемый функционал:

- блок "Избранное"

- блок "Отзывы" (просто вбиваем нужные комменты)

- блок промокод (http://monosnap.com/image/4uKN8zmTPQi42O3as0ib2h3p4SK1ke), это просто переход по ссылке

- категории

- слайдер

по дизайну нравятся сайты http://keddr.com/, http://siliconrus.com/, что-то в таком современном роде, хоть это и СМИ.

Свои предложения по стоимости и срокам пишите в комментариях к проекту. Туда же прилагайте портфолио.

Спасибо!

WordPress
11 лет назад
HeyDesign
38 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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